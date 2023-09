VIDÉO - Monts d'Arrée : terre gourmande et site de légendes

Dans le Far West breton, un désert de landes et de roches, le terrain de jeu préféré des cavalières des monts d'Arrée (Finistère). Là, où les sentiers escarpés révèlent toutes leurs splendeurs à dos de cheval. Béatrice et sa fille Anne-Lise s'aventurent sur une contrée légendaire où chaque pierre raconte une histoire.