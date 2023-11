Morbihan : le potager du "13H au jardin" dévasté après la tempête

Mais le couple, qui habite la commune de Guiscriff, ne se laisse pas abattre. "On va commencer par récupérer des morceaux de bâche, explique Thierry. C’est toujours intéressant d’avoir des petits morceaux de bâche pour le potager. Ensuite, on va aller chez notre fournisseur pour savoir si on peut la réparer", poursuit-il. Dans le haut du potager, les artichauts non plus n'ont pas été épargnés. "On voit bien l’effet du vent. C’est comme s’il y avait eu du gel", dit-il en montrant une tête d’artichaut avec un côté noirci.

"Ce n'est plus mangeable ! Et c’est à peu près ce qui s’est passé sur tous les légumes du potager", constate Thierry. Alors notre jardinier s'attèle à sauver ce qui peut encore l'être. "On arrache les feuilles jaunies. On vient gratter et désherber autour du plant. On remonte la terre assez haut, et [ensuite] on vient pailler. Comme ça, les artichauts ont les pieds au chaud et on les retrouve au mois de mars pour reprendre le boulot", conseille-t-il.