Morvan : balade hivernale, en pleine terre sauvage

"Le Morvan, c'est ma terre natale. C'est une terre qui est dure, mais c'est vraiment un territoire qui est solidaire", confie Olivier Largy. Les chanterelles que le restaurateur vient de cueillir finissent quelques kilomètres plus loin dans une casserole de son restaurant de Rouvray (Côte-d'Or). Elles accompagneront un plat typiquement bourguignon : les œufs en meurette. La politesse nous a incité à les goûter et la gourmandise, à nous resservir. Plus simplement, on s'est régalés !