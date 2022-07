Myrtilles, le délice des Vosges

Quelques centaines de baies plus tard, il est l'heure de passer aux fourneaux. Et ici, c'est Guy le spécialiste des traditionnelles tartes aux myrtilles. La première étape consiste à préparer la pâte brisée et verser 800 grammes les myrtilles. Mais le secret est d'y ajouter un flan une fois la tarte cuite, une première fois. Et place à la dégustation. Ce dessert est vite dégusté, mais laissera à coup sûr de bons souvenirs.