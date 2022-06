Narbonne, la petite Florence du Languedoc

Narbonne, ses habitants ne la quitteraient pour rien au monde. "On a les halls et les centres-villes. On a de l'histoire", lance une dame. La ville a en effet 2 500 ans d'histoire. L'un de ses principaux monuments est le palais des Archevêques. Une forteresse du XIIème siècle. Avec 140 marches, sa tour offre une vue imprenable sur Narbonne et sa cathédrale. Mais la commune est aussi une ville d'art. Charles Trenet a vécu ici. Sa maison est ouverte au public.