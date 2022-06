Narbonne plus beau marché de France : la réaction du maire

Les halles de Narbonne sont ouvertes toute la semaine. Et notamment le jeudi, il y a le marché de plein vent, où l'on peut y trouver des produits alimentaires, de la friperie et les soldeurs. C'est une véritable vie en cœur de ville qui est menée à travers ses halles et ses marchés. Il est important d'avoir un marché dans sa ville, car c'est un lieu d'échanges, de partage et ça permet aux visiteurs d'échanger avec l'ensemble des habitants de Narbonne. C'est un vrai moment de partage et de vie.