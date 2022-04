Nausicaá : à la découverte du monde marin

C'est l'attraction numéro un de l'aquarium. Et qu'elles fassent leur vocalise ou leur numéro, les otaries attirent toujours beaucoup de monde ici. Depuis début avril, 70 000 visiteurs sont venus plonger dans cet univers sous-marin un peu féerique. Sarah est venue de Paris avec ses trois enfants et leur grand-mère pour s'émerveiller devant tant de beauté : "on aime beaucoup les aquariums avec les enfants, donc c'était une sortie pendant les vacances" ; "moi, j'adore voir mes petits-enfants se réjouir devant les vitrines des poissons".