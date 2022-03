Néroli, le champion du Salon de l’agriculture, de retour à la ferme

Après sept longues heures, c'est la fin d'un périple pour rejoindre la ferme de la Condemine, au cœur du Charolais. Fatigué, mais le sourire aux lèvres, Frédéric Chambosse savoure le succès. Néroli, le plus beau spécimen de l'exploitation, a reçu le prix du championnat mâle de Paris. C'est tout simplement le meilleur taureau charolais de France. "Il a une très bonne tête, un très bon devant, une grosse pointe d'épaule et une très belle arrondie de culotte. C'est pour ça qu'il a été sélectionné et qu'il a gagné", explique l'éleveur. Toute la famille est venue accueillir le champion. Ils travaillent ensemble depuis des années et voient le fruit de leurs efforts récompensés.