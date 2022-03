Nettoyage des sentiers de randonnée

Dans les sous-bois où les chemins sont plus escarpés, un bon balisage clair et visible, c’est aussi pour assurer la sécurité des randonneurs. "Pour ne pas se perdre, pour rester sur le bon chemin", affirme une randonneuse. Chaque année, c’est la moitié des chemins de Grande Randonnée de Haute-Loire qui est contrôlée et rebalisée si besoin, soit 850 km.