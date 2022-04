Nettoyage un mois après les inondations à Béziers

Le travail est colossal. Depuis le dernier épisode cévenol, il y a un mois et demi, les embâcles ralentissent le passage de l'Orb sous le pont de Béziers. "C'est très compacté et ça prend beaucoup de temps", explique Julien Gabriel, employé de l'entreprise TFME-MTF Occitan. Il faudra une semaine pour tout dégager, car le bois s'est accumulé jusqu'au fond du fleuve, à onze mètres de profondeur. Des plongeurs aident les ouvriers en surface et assurent leur sécurité.