Noix de cajou : la pépite de la Côte d'Ivoire

La récolte se fait à la main, en suivant une technique particulière. Elle consiste à sectionner la noix à la base du fruit à l'aide d'une ficelle. Il s'agit d'un savoir-faire maîtrisé par ces femmes qui vivent de cette culture. Elles gagnent en moyenne 300 euros par saison, c'est plus de trois fois le salaire mensuel minimum. "Avant, je ramassais le cacao. Mais maintenant, c'est plus facile de ramasser l'anacarde. Ça me permet d'envoyer mes enfants à l'école", affirme Albertine Akissi, ramasseuse d'anacarde à Bouaké (Côte d'Ivoire). La suite dans le reportage en tête de cet article.