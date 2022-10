Noix de Grenoble : la récolte qui secoue !

Si vous vous demandez comment on cueille les noix, voici la réponse : en employant les grands moyens. En seulement quelques secondes, des centaines de noix tapissent le sol. Malgré la sécheresse estivale, la récolte s’annonce prometteuse. "On a une couleur très satisfaisante. En terme de maturité, on arrivait vraiment au bon moment pour la ramasser", explique Sébastien Renevier, nuciculteur.