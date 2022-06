Non ! Notre village n’est pas moche !

Nous avons voulu visiter ce village, classé parmi les plus moches de l'Hexagone. C'est une distinction que les habitants se seraient bien passée. "On n'a pas compris quand on a entendu ça aux infos. Qu'est-ce qu'il se passe ?" ; "C'est ridicule, on ne classe pas des villages comme ça", lancent certains.