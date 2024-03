VIDÉO - Normandie : à la découverte des merveilles du marais blanc du Cotentin

Partons en Normandie afin d'explorer l'une des plus belles et des plus grandes zones humides de France. Lorsque vient l'hiver, ce sont 30.000 ha de marées qui se transforment en miroir d'eau. Les oies cendrées, les bernaches et des milliers d'autres oiseaux y trouvent refuge.

On pourrait croire à une mer intérieure. Les marées du Cotentin s'étendent sur près de 1.500 kilomètres carrés. Pendant l'hiver, ils sont inondés. On les appelle alors les marais blancs. Michaël Gagnon et son fils partagent leur passion pour la photographie depuis plus de dix ans. Chaque week-end, ils capturent les 30.000 oiseaux présents l'hiver dans le marais. Ils se souviennent parfaitement du jour où ils sont tombés amoureux de ce paysage.

La hauteur de l'eau est scrutée de près par Adélaïde Liot, chargée de mission zones humides au parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin (Manche). Pour l'instant, pas d'inquiétude à avoir. Pour contrôler le niveau d'eau, à seulement 8 km de la mer, l'homme a créé au XVIIIe siècle un barrage. C'est donc avec la force du courant que les portes s'ouvrent et se ferment deux fois par jour.

Aujourd'hui encore, les marais servent de pâturage pour les animaux durant l'été. Hervé Mauduit est agriculteur à Saint-André-de-Bohon (Manche) depuis près de 30 ans. Les marais apportent une qualité nutritive à ses 60 vaches. Le lait de ses vaches permettra de produire des crèmes fraiches et du beurre d'Appellation d'origine protégée (AOP). La Normandie sait donc se nourrir de ses si beaux paysages.