VIDÉO - Normandie : le spectaculaire effondrement d'une falaise filmé par un touriste

Un homme qui se promenait sur les plages normandes de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) a filmé l’effondrement d’une falaise. Un phénomène lié à la pluie et aux tempêtes.

Un homme qui se promenait sur les plages normandes de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) a filmé l’effondrement d’une falaise. Le touriste reste surpris par ce qu'il a vu et filmé. Une scène devenue fréquente dans la commune de Veules-les-Roses (Seine-Maritime), comme l'explique dans le sujet ci-dessus, le maire Yves Tasse. "Les éboulements, on a toujours eu", dit-il à TF1. "C'est lié à la pluie et aux tempêtes. Particulièrement, cette année, on a une pluviométrie qui est très forte. On a eu des tempêtes très importantes, bien évidemment, l'augmentation du niveau de la mer. Tous ces phénomènes ont fait qu'on a des falaises tout à fait fragiles".

Depuis le début de l'année, une dizaine d'éboulements ont touché le secteur. Pour protéger les promeneurs, la maire de la commune voisine a pris une décision radicale. "Nous avons pris un arrêté municipal avec une interdiction formelle d'emprunter la dernière partie de l'escalier et de circuler sous et sur les falaises", explique Marie-Hélène Changarnier, maire de Sotteville-sur-Mer.

De nouveaux éboulements sont à craindre dans les jours à venir. Des fissures de 10 centimètres de large sont visibles le long de la côte d'Albâtre.