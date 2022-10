Nos plus belles balades dans les pas des contrebandiers

C'est un sentier et bientôt une frontière. Une promenade qui commence dans des prairies bordées par le Doubs. Elle emmènera ces randonneurs au sommet des crêtes du Jura et au fond des canyons sur les traces des contrebandiers du XVIIIe siècle. Il ne faut qu'une dizaine de kilomètres à Claude et Jacky pour rejoindre la Suisse. Le temps c'est la clé de cette escapade. Dans le Haut-Doubs, tout ramène au tic-tac des aiguilles qui avancent. Nous sommes ici dans une terre d'horlogers.