Olympiades des métiers : ces experts de la métallerie rêvent de représenter la France

C'est sous le regard de leurs entraîneurs qu'ils travaillent ensemble. Ces meilleurs espoirs français de la métallerie sont les plus rapides, les plus précis dans leur catégorie. Âgés de moins de 23 ans, ils ont tous terminé en première position aux sélections de leur région. Au championnat de France en septembre prochain, ils seront rivaux. Mais pour le moment, ils s’entraînent de concert à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette fois, ils ont quelques heures pour réaliser une plateforme métallique et sont, pour cela, accompagnés par des experts du métier, tous bénévoles.