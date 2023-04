VIDÉO - "On fait des rencontres" : l'importance des commerces dans les villages

À Preures (Pas-de-Calais), tout le monde passe au moins une fois par jour à la boulangerie. Et pour cause, il s'agit du dernier commerce de cette commune de 700 âmes. Multi-services, on y trouve notamment des fruits et légumes ou des produits locaux en plus du pain frais.

"C'est bien parce que, de la maison, on vient à pied plus facilement au lieu de prendre le véhicule et d'aller à 4-5 kilomètres", relève une habitante dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Et c'est bon pour la santé !"