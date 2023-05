VIDÉO - "Il y a plus malheureux que nous" : ces petites villes qui attirent les investisseurs étrangers

Les villes moyennes attirent les investisseurs étrangers. À Faverges-Seythenex, en Haute-Savoie, une entreprise suisse est présente depuis 120 ans. Actuellement, la société de robotique emploie près de 2000 personnes dans une commune d'à peine 8000 habitants. Une manne pour la communauté de communes. Elle reçoit chaque année deux millions d'euros grâce aux taxes de l'entreprise. Cet argent permet de mener de nombreux projets, comme l'ouverture d'une auberge municipale ou d'un terrain synthétique.

Les habitants profitent de ces infrastructures dignes d'une grande ville. "On a une salle des fêtes, on a une salle de sport, un cinéma... Y'a plus malheureux que nous", résume une habitante. La mairie veut aller plus loin et faire construire un lycée sur la commune pour attirer de nouvelles familles.