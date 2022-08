"On ne peut rien faire !" : Étretat victime du succès de la série "Lupin" sur Netflix

Étretat, ses galets et ses falaises. Un décor de carte postale aujourd'hui envahi par les visiteurs. En cause : la sortie, en 2021, de la série Lupin sur Netflix, tournée dans la commune de Seine-Maritime. Une production avec la star française Omar Sy qui a connu un tel engouement que la station balnéaire est désormais envahie par les touristes qui veulent découvrir le décor réel de la superproduction française. "On vient à Étretat pour voir les falaises et par curiosité", détaille ainsi un visiteur interrogé dans notre reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Au pied des falaises d'Étretat, tout le monde veut sa photo de "L'aiguille creuse", du nom du roman de Maurice Leblanc, mettant en scène Arsène Lupin. Une curiosité qui apparaît également dans la série narrant les aventures du célèbre gentleman cambrioleur.