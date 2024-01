VIDÉO - On peut presque tout acheter dans ce restaurant-brocante de la Creuse

Partons à la découverte d'une auberge atypique de la Creuse. Le propriétaire est un grand chineur et en fait profiter ses clients.

Au premier abord, cela ressemble à n'importe quelle auberge. On y vient pour boire et manger, sauf qu'ici, tout est à vendre. Chacun peut repartir avec une table, des assiettes ou des couverts, des objets dénichés par Nathan Miller, le propriétaire des lieux. Lorsqu'il n'est pas en cuisine ou derrière la caisse, Nathan se met dans la peau du brocanteur. Cette passion pour les vieux objets le conduit régulièrement sur les routes de Creuse.

Revenu à son auberge, Nathan entrepose les trois jarres qu'il a trouvées, et qui seront bientôt mises en vente. Ici, on trouve des objets de tous les styles et à tous les prix. L'avantage dans cette auberge, c'est que les repas comme les objets, peuvent se négocier. Grâce au bouche-à-oreille, l'auberge de Nathan est connue à plusieurs kilomètres à la ronde.