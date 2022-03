On prépare les bateaux pour la saison

C'est le grand nettoyage de printemps sur le port de l'Estaque. Christophe et Patrick profitent du soleil marseillais pour bichonner leur bateau. Au programme : passer la couche de peinture sous-marine et entretenir l'hélice, car la saison des carénages a démarré au bord de la Méditerranée. C'est un travail collectif pour le plaisir de ces deux beaux-frères, amoureux de la mer. "C'est un plaisir, après on casse la croûte, on boit un coup. C'est un partage !", se réjouit l'un d'eux.