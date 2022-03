On prépare les paillotes pour la saison dans l'Hérault

Encore quelques coups de peinture et la saison pourra commencer. Depuis quelques jours, les paillotes ont fait leur retour sur la plage, tout un symbole. Chaque hiver, elles sont complètement démontées. Et si le mobilier n'est pas encore mis en place, certains s'imaginent déjà lézarder sur un transat ou déjeuner avec le bruit des vagues : "pour bien manger des fruits de mer, des poissons et bronzer sur les transats ou aussi pour les soirées".