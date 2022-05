On s’équipe pour le beau temps

Le soleil devrait rayonner durablement et chacun a sa technique pour profiter des températures agréables. Avec cette météo, Claire vient faire les magasins pour accélérer les préparatifs de l'été. Même empressement pour ce couple qui a craqué pour un jacuzzi gonflable. Barbecues, chaises longues, parasols... dans ce magasin, 3 600 références permettent d'aménager son jardin. Cette cliente, par exemple, souhaite renouveler son salon de jardin avec une rallonge et six chaises pour accueillir les invités.