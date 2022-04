Déminage spectaculaire en rade de Brest : "Il y a toujours de l'adrénaline sur ce type d'opération"

L'objectif de la mission est de déclencher la mine avec des explosifs, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête d'article. Comme dans un film d'action, la bombe se fabrique en raccordant des petits câbles électriques. Toute la rade a été évacuée. Cette mine trouvée juste à la sortie du port peut exploser au moindre contact avec un bateau de plaisance. L'opération est particulièrement sensible du fait de sa proximité directe avec la ville de Brest et ses 140.000 habitants.