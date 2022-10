Orgue de barbarie : un orchestre à lui tout seul

Gérard connaît tout de ses orgues. Il en possède six qu'il a récupérés dans plusieurs régions de l'Hexagone. Cet ancien chef d'entreprise les rénove et leur donne une seconde jeunesse. Ce jour-là, il a reproduit un vieux carton, inutilisable car dévoré par le temps et l'humidité. Il aime bricoler et le fait aussi pour entretenir la mémoire de nos traditions.