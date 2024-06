Pablo Raison, jeune Normand de 23 ans, aime dessiner des cartes à l'encre de Chine. Pour le 13H de TF1, il dévoile ses secrets de fabrication.

Il dessine les contours de nos régions comme s’il les avait toutes sillonnées. À 23 ans, Pablo Raison et son coup de crayon assuré ont déjà tracé des milliers de kilomètres. Le jour du reportage, une vidéo à regarder en tête de cet article, le jeune artiste se trouve en Bretagne et révèle vite son secret : un sens aiguisé de l’observation. "Il y a des formes triangulaires et rectangulaires qui ressortent très bien dans le dessin", explique-t-il à TF1, vantant le pouvoir de la "mémoire visuelle". Et même s’il connaît bien la région, le Normand d’origine a dû y revenir pour imaginer sa carte de Bretagne.

Vu l’étendue du travail, Pablo Raison a dû trouver une autre technique. Comme il le montre dans le sujet ci-dessus, il a recours à des outils modernes pour le guider, doublés d'une inspiration très ancienne. C’est à l’encre de Chine qu’il exprime toute sa nostalgie. "Mon but dans la vie, c'est d'arriver à un style de dessin comme au XVIe siècle", explique-t-il.

Dans ses œuvres, Pablo doit aussi faire des choix. Dans une carte de France, il a placé les plus grandes villes, mais parfois aussi des petits villages. Et c’est ce sens du détail dans son art qui a fait son succès. Dans son ancien collège, il a pu exposer toutes ses œuvres. Désormais, l’ancien élève inspire ses successeurs et leur signe des autographes. Mais sa carrière ne fait que commencer et il a encore plein d’idées. Avec ce coup de crayon, Pablo Raison n’a pas fini de nous faire voyager.