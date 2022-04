Pâques au balcon sur la dune du Pilat

Des roulades dans le sable et des souvenirs pour des amis venus d'Amiens. "C'est sûr qu'il fait meilleur ici que dans le Nord" ; "J'essaie de faire en long en large là, et puis se faire un petit resto peut-être en bas, et puis l'après-midi, on ira certainement mettre les pieds dans l'eau", lancent-ils.