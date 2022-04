Parc animalier : un parfum d'aventure

Pour ce premier jour d'ouverture, Manon est venue avec son parrain pour vivre l'expérience de soigneur d'un jour. Au programme : trois heures d'immersion au plus près du quotidien des soigneurs du parc. Ici, ils remettent du bambou à un couple de pandas roux avant de nourrir les tigres. En plus des animaux, 30 attractions pour petits et grands sont également réparties dans le parc.