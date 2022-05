Paroles de Français : ils se battent pour maintenir les services publics

Justement, ce jeudi matin, Christian est venu demander un coup de main. Il vient d’avoir un enfant et il souhaite savoir s’il peut obtenir une aide de la CAF. Ce service public itinérant existe depuis six mois. Pour sa directrice, il ne faut pas en attendre des miracles. Et si la reprise en main des services publics venait en effet des habitants ? À Bétête, 350 âmes, un bar associatif a ouvert depuis le 1er mars. C’est le seul du village. Il n’y a que des bénévoles qui se relaient derrière le comptoir. Dix ans qu’il n’y avait plus rien dans le village. La mairie a racheté les murs et les habitants ont fait le reste.