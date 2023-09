VIDÉO - "Le filtre est devenu quasiment noir" : les habitants de Douvrin exaspérés par l'eau marron du robinet

Certains habitants de Douvrin, dans le Pas-de-Calais, ont dû installer des filtres pour pouvoir consommer l’eau du robinet. "Vous voyez, à l’origine, c’est la couleur du filtre. Il est devenu quasiment noir sur une nuit", affirme Eric dans la vidéo en tête de cet article.

Chez une voisine, l’eau est trouble depuis quatre jours. Elle est inquiète pour sa santé et celle de sa famille. "On devait prendre le bain de ma petite. Et l’eau, elle était marron, mais vraiment marron. On lave notre fille à l’eau de bouteille et on mange à l’eau de bouteille", dit-elle.