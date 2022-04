Pêche au brochet : les jeunes mordent à l’hameçon

Le brochet fait rêver les jeunes pêcheurs, mais pour l’instant, ça ne mord pas. "Il faut être persévérant et être concentré jusqu’au bout", explique l’un d’eux. Deux heures plus tard, c’est la délivrance pour Tom, quatorze ans. Il a pêché un brochet de 68 centimètres. Comme un trophée, une photo pour l’unique prise de la journée. Le poisson est ensuite remis à l’eau dans le plus grand lac naturel du pays.