VIDÉO - La bonne idée d'un maire de l'Indre, qui rachète les petits commerces pour les sauver

Ce maire arpente son village un peu comme un souverain sur ses terres. Et pour cause, sa commune possède les murs de cinq des sept commerces de cette route. Boulangerie, boucherie, épicerie, salon de coiffure, maison de santé... À chaque fois, les repreneurs n'ont pas les moyens de maintenir l'activité. Alors, la mairie rachète les locaux. "Nous, financièrement, on n'aurait pas suivi. Les banques n'auraient jamais suivi", témoigne un boulanger de Pellevoisin (Indre).