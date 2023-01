Le petit salé aux lentilles : bon et pas cher

Bastien Cluzel est agriculteur à Ségur. Il est l'un des rares producteurs de lentilles de l'Aveyron. Il les cultive à 1 000 m d'altitude sur le plateau du Lévézou. La lentille verte est la plus adaptée pour le traditionnel petit salé. Pour la cochonnaille, il faut se rendre chez le boucher charcutier. Chez Rémy Chauchard, boucher à Pont-de-Salars, tout est local et en circuit court. Nous accompagnerons nos lentilles avec des petits salés, des saucisses fraîches et de la queue de cochon pour la touche aveyronnaise.