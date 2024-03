Moins d'une feuille A4 par volaille : un projet de poulailler géant divise dans la Drôme

Un "super poulailler" pourrait voir le jour à Peyrins dans la Drôme. L'exploitation passerait de 30.000 à plus de 140.000 volailles, pour atteindre à terme une production annuelle d'un million. Des riverains se sont réunis en collectif pour lutter contre le projet.

C'est un projet qui serait surdimensionné pour la commune. Un poulailler géant pourrait être construit à côté d'un poulailler existant à Peyrins dans la Drôme. Les chiffres de l'exploitation, qui passerait de 30.000 à plus de 140.000 volailles, suscitent l'inquiétude des riverains qui se sont réunis en collectif et luttent contre le projet depuis maintenant deux mois. À terme, un million de poulets y seraient produits à l'année pour une densité de 21 volailles par m², soit moins d'une feuille A4 par volaille.

Outre le bruit et l'odeur, Elisa Charra, médecin généraliste dans la commune, pointe les nuisances que pourraient entrainer les déjections. "Il y a des émissions d'odeurs à type d'ammoniac qui sont en plus irritantes pour les riverains au niveau des muqueuses des voies respiratoires", s'inquiète-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

"La consommation de 100 foyers à peu près"

S'il existe d'autres fermes de cette taille dans les communes alentours, elles sont trop gourmandes en eau. "Ca représente la consommation de 100 foyers à peu près, c'est très important pour nous", pointe le maire de la commune Philippe Barnenon qui s'inquiète pour cette ressource particulièrement précieuse dans le secteur. "Comment on va expliquer aux personnes qui veulent s'installer : faites attention, on a choisi le poulailler". Et d'insister : "Le syndicat des eaux ne peut pas fournir plus d'eau que ce qui est prévu actuellement, la canalisation n'est pas assez grosse, on ne peut pas leur emmener de l'eau potable supplémentaire pour leur élevage".

Mais pour les éleveurs concernés, deux agricultures du village qui refusent de s'exprimer, cette méthode d'élevage est le seul moyen de proposer un produit bon marché. Si un groupe hollandais se cache derrière le projet, la viande, elle, est bien destinée aux supermarchés français. Les syndicats agricoles du département, eux, défendent ce modèle économique. "Si c'est pas fait chez nous, ça sera fait en Ukraine ou en Amérique du Sud donc est-ce qu'on veut importer de la merde de l'étranger, passez-moi l'expression, ou est-ce qu'on accepte de produire le plus proprement possible chez nous", résume Jean-Michel Cotte, pépiniériste et membre de la FDSEA.

L'autorisation de permis de construire des nouveaux bâtiments censés accueillir les volailles est aujourd'hui entre les mains du préfet. Il devrait rendre une décision d'ici deux mois.