VIDÉO - Le 13H au jardin : osez les légumes originaux !

Une autre curiosité du potager, le concombre à confire, ou Melothria. "C'est facile à nettoyer, facile à manger, c'est un petit légume qui a vraiment tout pour lui", explique Sandrine dans la vidéo en tête de cet article. Dernière surprise dans le jardin, le physalis et sa grande sœur, la tomatille, trois fois plus grosse et toute violette.