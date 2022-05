Plein soleil en terrasse !

Après le repas, on se promène sur la digue pour une balade digestive avec des envies pleins la tête. Et puis, il y a Fabrice et Maryvonne. Ces deux retraités ont décidé de passer la journée là, tranquille. On prévoit 27 °C cet après-midi à Dunkerque et dans toute la région. Un air d’été un peu en avance, et il paraît que ça va durer.