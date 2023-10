VIDÉO - La côte de granit rose, une merveille bretonne

Sous l'eau, le rose disparaît et laisse place à une flore luxuriante. Pas un centimètre carré de granite sans algues, coraux ou anémones. Parmi les poissons, Nathalie nage en apesanteur et sort la tête de l'eau transportée. En face, c'est bien les pieds sur terre que certains vacanciers, comme elle, oublient la notion du temps. Magique aussi, ce banc de dauphins qu'on aperçoit au loin. Et si certains animaux se devinent dans les flots, d'autres s'invitent dans l'imaginaire.