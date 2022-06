Plus beau marché de France : Vannes 2e du classement

Ce poissonnier, habitué des lieux, se dit "satisfait". "C'est mieux que la huitième place la dernière fois, et j'espère qu'on pourrait être à la première place la prochaine fois", lance Franck Le Délézir. Pour cette commerçante, être deuxième sur le podium reste une bonne opération. "On a fait quand même connaître Vannes aussi. Même si on est en deuxième place, c'est attractif, ça fait venir plus de monde", témoigne Véronique Cauvin.