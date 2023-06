VIDÉO - Creuse : rififi autour des vrombissements du circuit du Mas du Clos

Des voitures de course qui font du bruit, mais aussi des voitures de collection. Le circuit du Mas du Clos au beau milieu de la Creuse est une référence dans le monde automobile depuis 60 ans. Mais certains riverains n'en peuvent plus du bruit. C'est le cas d'un habitant qui a acheté une maison dans les années 80 à seulement un kilomètre de la piste, à une époque où c'était beaucoup plus supportable selon lui. "On peut deviner l'emplacement du circuit au son", souligne-t-il en précisant "plus de 100 voitures" y roulent certains week-ends.