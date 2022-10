Polémique sur les produits interdits du marché de Noël

La tartiflette, le champagne ou les boules à neige seront interdits cette année. Ils ne seraient pas assez authentiques. Depuis ce mardi matin, la liste des produits interdits sur le marché de Noël fait polémique et a le mérite de faire bondir certains Strasbourgeois : "Toutes ces interdictions, ça devient ridicule" ; "Je rigole pour ne pas pleurer. C'est ça qui est pathétique" ; "La liste m'a un peu étonné ce matin". La tartiflette a été remplacée par une munstiflette, au nom et à la composition plus alsacienne.