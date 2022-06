Pouvoir d'achat : cette commune offre un chèque énergie

Serge a 59 ans. Il est en invalidité et avec sa femme, il touche 1532 euros chaque mois. Bientôt, il recevra un chèque énergie de la part de sa commune. Celle-ci s'élève à 120 euros. Une énorme somme pour son petit budget. "Si on compte au centime près, on essaie d'être le maximum prévoyant", a-t-il affirmé.