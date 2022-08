Premier jour de plage : 50 nuances de bronzage

Ceux qui exposent à un bronzage parfait ont forcément un secret. "Je suis dans l'eau tout le temps. Je nage beaucoup et je fais du paddle" ; "Beaucoup de plages, énormément de plages", témoignent quelques-uns. Bronzage ou non, il faut toujours se protéger. Crème solaire, chapeau, t-shirt UV, à chacun sa technique et les vacances peuvent commencer.