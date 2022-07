Premières heures de vacances au soleil

Parmi les activités préférées des nouveaux arrivants : les piscines du camping. En revanche, d'autres ont succombé à l'appel de la plage. Cette famille de région parisienne débute son séjour : "Là, ce matin, on est à la plage. On met la crème solaire et on va essayer de faire des châteaux de sable. On laisse derrière nous la ville, le boulot, les ennuis. Et là, c'est parti pour trois semaines".