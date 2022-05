Premiers melons de Provence : un goût d’été

Les melons sont arrivés, et cela n'a pas échappé aux amateurs comme le cas d'un chauffeur de taxi. Pour lui, c'est hors de question de rater les premiers fruits. "C'est pire qu'une tradition. Si on les rate, on a loupé sa vie presque", explique-t-il. Visiblement, il n'est pas le seul à penser cela dans la région.