Printemps et bons plans au marché aux fleurs

Ce mercredi matin, le jardinier sait précisément où donner de la tête. C’est parfum de rose, goût de printemps ou projet pour l’été. Et l’appel de la terre est parfois irrésistible. Les tomates, Marise va les mettre à l’abri jusqu’au 13 mai. Il faut compter 19 pieds à 50 centimes d’euro par pièce. "Elles vont être très chères cette année, les tomates, apparemment. Vous savez, quand on est à la retraite, on a beaucoup moins d’argent", explique-t-elle.