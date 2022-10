VIDÉO - "C'est honteux" : cet immeuble de Meurthe-et-Moselle s'étrangle devant sa facture de gaz

"Ma femme et moi, ça fait deux nuits, on n'est pas trop bien", témoigne Michel dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est honteux. Honteux. Je suis dégoûté parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. On savait qu'on allait avoir une hausse, mais de, allez, 15 ou 20%", abonde Françoise. Face à ces prix exorbitants, ils réfléchissent à se chauffer autrement.