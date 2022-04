Produits régionaux : un label européen pour mieux les protéger

C'est un produit emblématique, un savoir-faire issu du Moyen Âge. Et si le savon de Marseille était désormais reconnu dans l'Europe toute entière ? L'idée séduit le président de la plus ancienne savonnerie de la cité phocéenne. "On a forcément peut-être une méconnaissance de la part du public sur ce que c'est un savon de Marseille original, traditionnel. Donc, une reconnaissance de la part de l'Europe permettrait de faire ces distinctions", déclare Raphaël Seghin.