VIDÉO - Pyrénées-Atlantiques : balade gourmande dans la vallée des Aldudes

Nous avons découvert la vallée des Aldudes plongée dans la brume. Une promenade en compagnie d'une figure locale née ici il y a 67 ans et qui connaît par cœur sa vallée. Le roi de la région est le cochon : le porc basque Kintoa. Il avait disparu de la vallée. Mais Pierre Oteiza, éleveur et charcutier artisan, l'a réintroduit avec succès en 1989. Des porcs élevés en plein air qui se nourrissent de châtaignes, de glands sauvages et d'un peu de céréales.