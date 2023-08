VIDÉO - Quand des châteaux d'eau se transforment en œuvres d'art

Le geste est précis, et la tâche immense. Sur un château d'eau du Vésinet (Yvelines), Boris Veyret dévoile sous son pinceau des roseaux gigantesques et des fleurs démesurées. Il faut dire que cet artiste peintre voit grand. Sa spécialité, c’est la peinture sur ces gigantesques édifices. Dans son atelier à ciel ouvert, perché à 17 mètres au-dessus du sol, il déroule une fresque végétale de 40 mètres de long, où rien n’est laissé au hasard. "Tout est préparé à l'avance. J'ai ma maquette juste devant moi. C'est un quadrillage où je peux me repérer sur le château d'eau", explique-t-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.